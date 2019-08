Bonne nouvelle pour le portier des "Lions", Edouard Mendy !

Montpellier pensait tenir son gardien en la personne du Croate Dominik Livakovic (24 ans), mais le Dinamo Zagreb souhaiterait le garder tant qu'il reste en lice dans les tours préliminaires de Ligue des champions. Ce qui n'est pas du goût des dirigeants pailladins. Si le dossier ne serait pas totalement refermé, ils envisagent d'autres pistes. Notamment celle menant à Edouard Mendy, un joueur sur lequel ils se sont déjà penchés en début de mercato.



Rennes toujours favori, mais...



Le grand international sénégalais (1,97 m) est remis de sa fracture à un doigt contractée à la CAN, et le MHSC apprécie son profil. Des échanges auraient eu lieu ces dernières heures avec le Stade de Reims dans le cadre d'un transfert.

Ces négociations relanceraient la course à la signature de Mendy. Le Stade Rennais partirait favori pour accueillir l'ancien Marseillais, nommé aux trophées UNFP des meilleurs gardiens ces deux dernières saisons, en L2 puis en L1. Mais le club breton ne s'est pas encore séparé du Tchèque Tomas Koubek. Son numéro 2, Romain Salin, pourrait d'ailleurs débuter ce samedi, dans le but rennais lors du Trophée des champions contre le Paris-SG (13h30).

En attendant, Mendy, lui, a retrouvé les terrains d'entraînement du Stade de Reims.