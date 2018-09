Boubacar Sadio, ancien Commissaire divisionnaire de police à la retraite : «Macky manque de courage et de confiance»

L’absence du Président Macky Sall lors de l’annonce de la révocation de Khalifa Sall de ses fonctions de maire de Dakar fait réagir Boubacar Sadio. L’ancien Commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle, à la retraite croit ainsi que cette attitude du Chef de l’Etat de «prendre la clef des champs» à chaque fois en ces genres de situation découle de son manque de «courage» et de «confiance».



«Excellence, après avoir pris votre décret, vous avez pris les airs comme d’habitude. Vous aviez eu la même attitude lors du vote de la loi sur le parrainage. Je suis au regret de le dire à celui à qui nous avons confié les destinées de notre pays ; vous manquez de courage, c’est l’un de vos traits de caractère. Contrairement aux apparences, un visage toujours renfrogné et discours guerrier émaillé de fanfaronnades souvent de mauvais aloi, tous ceux qui vous connaissent réellement savent que vous manquez d’autorité.



Vous craignez tout adversaire, parce que vous manquez de confiance en vous. Il vous faut toujours une béquille humaine pour franchir des pas. Vous êtes visiblement dans une logique de fuite permanente. Prenez votre courage à deux mains et combattez à la loyale ; acceptez le «Jakaarlo», autrement vos «bakks» insipides n’amuseront plus», lui balance-t-il dans une lettre dont Actusen.sn détient copie.