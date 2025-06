Entrée aux Etats-Unis : Le ministère des Affaires étrangères invite les Sénégalais à se conformer aux nouvelles mesures

N’entre qui veut aux États-Unis. C’est le rappel fait, hier, par le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères aux compatriotes qui veulent se rendre au pays de l’Oncle Sam. Cela fait suite aux mesures prises par l’administration Trump réactualisant « le dispositif en matière aux frontières » pour lutter contre l’immigration irrégulière. Parmi ces nouvelles mesures, figurent les sanctions pénales ou administratives à l’encontre de toute personne reconnue coupable de tentative ou d’acte d’immigration irrégulière.





Cette interdiction d’entrée sur le sol américain concerne les individus ayant commis des infractions passées ou ayant des antécédents judiciaires. Toutefois, rappelle-t-on dans le communiqué, les autorités américaines ont mis en place un « mécanisme de départ volontaire » pour les étrangers en situation irrégulière. Un dispositif disponible sur l’application Cbp Home Mobile accessible à l’adresse www.dhs.gov/cbphome. « Cette démarche permet de bénéficier d’un appui financier au retour et peut contribuer à éviter des poursuites judiciaires », précise le ministère des Affaires étrangères sénégalais. Enfin, pour les Sénégalais souhaitant se rendre toujours aux États-Unis, le ministère les invite à prendre les dispositions suivantes, notamment respecter la validité de leurs visas avant le départ ; respecter strictement les durées de séjour autorisées et, enfin, prendre contact avec le réseau diplomatique et consulaire pour toute information utile ou complémentaire.







































