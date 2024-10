Bougane Gueye Dany à la barre: « C’est moi même qui ai demandé à être arrêté »

Le procès a démarré. Le leader du mouvement Gueum Sa Bop, Bougane Guèye Dany est présentement devant la barre du tribunal de grande d’instance de Tambacounda pour répondre des faits de refus d’obtempérer, de rébellion et d’outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions.







«Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je n’ai pas refusé de m’arrêter et les gendarmes l’ont bien mentionné dans le procès-verbal d’enquête », a-t-il affirmé.







Sur le délit de rébellion, le prévenu, par ailleurs patron du groupe D-média, a rétorqué: «Je ne me suis pas rebellé. C’est moi même qui ai demandé à être arrêté. J’ai dit aux gendarmes ‘’soit vous me laissez marcher vers Bakel, soit vous m’arrêtez’’. La réponse du capitaine Momar Ndoye a été ‘’puisque c’est ce que vous voulez, je vais vous arrêter’’. Et les pandores ont été très expéditifs. Pendant 3 minutes, j’ai été brutalisé».









Seneweb