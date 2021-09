Bougane Gueye Dany quitte la Coalition "Yewwi Askan wi"

Sans surprise, Bougane Gueye et coalition "Guem Bopp" quittent "Yewwi Askan wi" pour des raisons de couleurs et logo de ladite coalition.



Bougane Guèye Dany, représentant la coalition Guem Sa Bop avait signé sous réserve après avoir constaté quelques irrégularités et un manque de consensus sur les couleurs de la coalition ainsi que sur le nom.



Guem sa bop réitère son engagement à poursuivre son combat pour un Sénégal meilleur et compte également aller aux élections locales sous la bannière du grand mouvement Guem Sa Bop regroupant des partis politiques et d’autres mouvements...