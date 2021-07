Bougane Guèye répond à Birahim Seck : «Je fais partie des rares chefs d'entreprises au Sénégal en règle avec l'administration fiscale»

Suite aux déclarations de Bougane Guèye Dany à Mbacké sur le redressement fiscal à hauteur de 2,4 milliards de FCFA, Birahima Seck a fait savoir qu’un impôt dûment constaté doit être légal. Ainsi, le leader du mouvement Gueum Sa Bop a apporté la réplique sans tarder au Forum civil. «Birahim Seck, il n'y a pas d'amalgame dans ma déclaration. Je fais partie des rares chefs d'entreprises au Sénégal en règle avec l'administration fiscale depuis 2003. C'est d'ailleurs la principale raison de mon indépendance parce que je ne gère aucune contingence. Avant de se prononcer sur une déclaration, il ne faut jamais se limiter aux extraits parus dans la presse surtout pour une personnalité de votre envergure », a soutenu le patron du groupe de presse D-Media. Bougane Guèye Dany de motiver sa réponse à l’encontre du responsable du Forum civil: «Desolé, loin de vous faire la leçon grand-frère, c'est juste une précision. Pour votre gouverne, je sais bien faire la différence entre ma posture de chef d'entreprises et mon engagement citoyen.

Doyen, ce n'est pas cette tyrannie du patriotisme qui développera ce pays destructuré par les politiciens, mais plutôt la création d'emplois viables, fruit d'une économie productive soutenue et protegée et cela grand- frère je m'y attèle dans divers domaines depuis 18 ans sans privilège, ni de coup de pouce »..

Par ailleurs, il a précisé avoir «reçu un redressement il y a15 jours de 2.4 milliards. « Et malgré tout cette même administration m'a transmis ce 06 juillet des quitus fiscaux pour attester que ces mêmes entreprises sont en règle. N'y a-t-il pas une contradiction ?

C'est bien ce fait gravissime que je dénonce pour que Maky Sall arrête d'utiliser notre administration à des fins purement politiques.