Bougane crie au harcèlement politique – Mais en vérité, il n’est pas en règle avec le fisc

Ce lundi matin, des huissiers ont fait une descente au siège de D-Media, la société de Bougane Guèye Dani, avec l’appui des forces de l’ordre. Aussitôt, le sieur Bougane a alerté toute la presse pour dénoncer ce qu’il appelle un harcèlement politique. La vérité est tout autre. En effet, l’homme n’est pas en règle avec le fisc. En l’absence de ses déclarations d’impôts et puisqu’il ne s’est pas acquitté des impôts en question, le fisc lui a infligé un redressement fiscal. Les impayés et le redressement s’élèvent à 1,4 milliards de nos francs, ce que ce dernier a refusé catégoriquement de payer. Une telle attitude est considérée comme une défiance par les fonctionnaires du fisc qui ont aussitôt décidé de sévir pour rentrer dans ces fonds dus à l’Etat. C’est ainsi que des inspecteurs des impôts sont ont effectué une visite dans ses locaux pour vérifier ses livres de comptes, ce qu’il a refusé dans un premier temps avant d’accepter finalement cette vérification. Au finish, il reste devoir à l’Etat cette somme de 1,4 milliard qu’il continue de refuser de payer. Forts de l’autorité de l’Etat, le fisc a fait recours à des huissiers afin d’évaluer les biens de la société aux fins de saisie. Ce sont donc ces huissiers qui, après avoir été éconduits une première fois, se sont vus contraints de faire appel à la force publique pour faire leur travail d’évaluation. Aussi, il faut préciser que ce ne sont pas les fonctionnaires des impôts qui étaient sur les lieux avec les gendarmes, mais bien des huissiers requis pour cette mission accompagnés de la force publique comme les y autorise la loi.

Si Bougane déclare qu’il ne peut pas payer ses employés parce que ses comptes sont bloqués, c’est de la pure affabulation. En vérité, après vérification auprès des 25 banques de la place, Bougane ne disposait que de deux comptes actifs dont le solde est inférieur à quatre millions de francs Cfa au moment de la mise en œuvre des opérations de blocage, les fameux Atd (avis à tiers détenteurs). Ce qui revient à dire que ce n’est pas le blocage des comptes de D-Media qui empêcherait le paiement des salaires de son personnel. En fait le gars est fauché car il vit au-dessus de ses moyens son train de vie démesuré et ses prétentions politiques ont eu raison de ses économies, s’il en avait réellement.

Car, les sources de dakarposte, au fait de ce que d'aucuns appellent prosaïquement "le cas D. Médias" révèlent que Bougane n’a aucune fortune, il serait financé par une ponte de l’ancien régime aujourd’hui en exil et qui ne peut donc plus le subventionner comme naguère. Ceci explique cela ! Tout le reste n'est que légende!













njaydakarposte@gmail.com