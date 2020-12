Bougazelli, en liberté provisoire, continue à se déclarer blanc comme neige et se décide de confondre ses détracteurs

En liberté provisoire depuis le 3 juin après 7 mois d’emprisonnement suite à son inculpation dans une sordide affaire de faux monnayage, l’ancien député Apr Seydina Fall Bougazelli, qui a depuis repris ses activités politiques au sein de la commune de Golf Sud, continue à clamer son innocence et se déclare victime d’une cabale dont les tenants ne vont pas selon lui, tarder à tomber.

«La vérité va éclater au grand jour. J’ai confiance en la justice de mon pays. Ceux qui ont été à l’origine de cette machination se verront démasqués. Je suis à l’aise, par ce que je suis un musulman, un mouride talibé de Serigne Saliou et de surcroit je suis innocent. C’est cela aussi qui a expliqué que j’ai démissionné de mon poste de député et me suis départi de tous les avantages indus, pour mettre à l’aise le président Macky Sall, face à des détracteurs qui ont voulu entacher son régime, en passant par moi», se blanchit Bouga.