Boulangerie La Médine : Le chef du personnel se donne la mort et accuse sa femme de violences dans une lettre posthume

C'est l'un de ses collègues qui a fait la macabre découverte. Albert Nascimento, marié et père de quatre enfants, a été retrouvé sans vie, pendu à une corde à l'intérieur d'une pièce située sur la terrasse de la boulangerie où il travaillait comme chef du personnel.



Le commissariat d'arrondissement de Rebeuss, sous le commandement de la commissaire Khady Diouf, a été immédiatement saisi. Le corps a été acheminé à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff pour autopsie.



L'autopsie confirme le suicide



Le 8 mai 2026, le commissariat de Rebeuss reçoit les résultats de l'autopsie. Les médecins légistes concluent à un décès causé par une asphyxie mécanique par pendaison, écartant définitivement toute thèse criminelle. Le suicide se confirme. Mais la question qui hante désormais les enquêteurs est celle des raisons qui ont conduit cet homme de 55 ans, père de famille, à mettre fin à ses jours.



Un testament de 11 pages : le cri d'un homme brisé



La réponse se trouve dans un document retrouvé lors des constatations d'usage. Intitulé sobrement « TESTAMENT » et rédigé sur onze pages, ce texte bouleversant constitue la dernière confession d'Albert Nascimento. Il y relate avec détails les violences physiques et morales que son épouse aurait exercées contre lui depuis le début de leur mariage, des agissements qui l'auraient, selon ses propres mots, conduit à prendre la décision de mettre fin à sa vie. Une copie de ce document a également été retrouvée dans le coffre de son bureau, accompagnée d'une clé USB contenant des images et d'autres éléments venant étayer ses accusations.



Un couple en crise depuis un an



Les investigations menées par les enquêteurs permettent de reconstituer le contexte dans lequel vivait la victime. Albert Nascimento logeait avec son épouse et leurs deux filles dans un appartement situé au sein même de la boulangerie.



Depuis environ un an cependant, son épouse avait quasiment déserté le domicile conjugal. L'enquête de voisinage menée par les policiers a par ailleurs confirmé les déboires du couple, dont la situation était visiblement connue de l'entourage proche. Les auditions se poursuivent afin de faire toute la lumière sur ce drame et sur les responsabilités éventuelles dans le geste fatal de cet homme.



































































Igfm