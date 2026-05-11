Crise au sommet de l’Etat : Abass FALL déballe et prédit des « lendemains difficiles » pour PASTEF

Le maire de Dakar Abass FALL, a mis en garde, dimanche, contre des projets de délégation spéciale à la mairie de la ville et des purges internes. Selon des propos rapportés par le quotidien Les Échos, des proches du Président Bassirou Diomaye FAYE manœuvreraient en coulisses pour mettre la capitale sous tutelle.



« Ils veulent installer une délégation spéciale à la ville de Dakar », a-t-il révélé, avant de lancer un défi frontal à ses détracteurs : « La mairie est là, venez la récupérer. Je n’ai jamais sollicité quoi que ce soit et je n’ai jamais cru à un décret, car j’ai la légitimité politique grâce à Ousmane SONKO. »Plus inquiétant encore, l’édile a prévenu ses troupes d’un basculement imminent dans la gestion du pouvoir.





Le spectre d’un blocage « pire que sous Macky SALL »



Abass FALL craint que le parti ne soit victime d’une forme de cannibalisme interne ou d’un écartement systématique des cadres restés fidèles à la ligne originelle. Il a rappelé les heures sombres sous le régime de Macky SALL, marquées par le blocage des responsables du PASTEF.



« On risque de vivre pire que ça dans les semaines à venir. Soyez prêts politiquement », a-t-il martelé, suggérant une fracture profonde au sein de la nouvelle majorité. Le maire de Dakar est également revenu sur le départ d’Ousseynou LY, ancien ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence, dont la fin de mission a été actée il y a quelques jours. Sur ce point, Abass Fall s’est montré tranchant, liant ce départ à un refus de

soumission. « Il a été limogé parce qu’il n’a pas fait ce qu’on lui avait demandé de faire. »







































































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