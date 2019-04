Bourde diplomatique : Le coup de fil du Macky qui a mis en colère Alpha Condé

A la présidence de la République sénégalaise, les bourdes se succèdent et ne se ressemblent pas. Alors que l’opinion n’a pas fini d’épiloguer sur l’erreur protocolaire lors du point de presse conjoint entre les Présidents Macky Sall et Abdel Fattah al-Sissi, en visite officielle à Dakar, LeQuotidien, dans sa parution du jour, signale une autre bourde diplomatique. Entre le Sénégal et la Guinée Conakry.

En effet, rapporte le journal, en voulant joindre l’opposant Cellou Dalein Diallo, une personne du Standard de la présidence de la République a tout simplement composé le numéro personnel du Président Alpha Condé.