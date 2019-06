Braquage à Bignona : Un camion brûlé, un véhicule 4x4 et de l’argent emportés

Une nouvelle attaque à main armée a eu lieu, hier, dans le village de Ndiagne (commune de Ounck, département de Bignona, région de Zigunchor).



Quatre personnes lourdement armées ont attaqué et pris en otage deux Sénégalais et un Chinois de l’entreprise «Sope Nabi» avant de les relâcher plus tard, informe Les Échos.



Les malfrats ont brûlé le camion d’extraction de sable des otages et emporté une voiture 4×4, de l’argent (600 000 Fcfa) et des téléphones portables. Après leur forfait, ils ont réussi à s’échapper. La gendarmerie a ouvert une enquête.

















seneweb