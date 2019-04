Braquage à Nord-Foire : Les deux militaires suspects placés sous mandat de dépôt

Les soldats Abdoulaye Dia et Lamine Sagna qui avaient braqué une agence bancaire à Nord-Foire ont été placés sous mandat de dépôt. Ce après avoir fait l'objet de trois retours de parquet.

Selon Libération, qui donne l'information, ils ont été inculpés par le doyen des juges pour les délits d'association de malfaiteurs, de vol en réunion avec usage d'armes à feu et moyen de locomotion, de menaces, de violences et voies de faits, de coups et blessures volontaires et de détention illégale d'arme à feu et de munitions de guerre.