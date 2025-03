Braquage à Ouakam avec un butin de 100 millions de francs CFA - Moins de 24h après leur forfait, deux membres du commando d'agresseurs neutralisés par la DIC

Il a fallu moins de 24 heures pour élucider ce braquage spectaculaire.



Sans tambour ni trompette, les opérations ont été menées, sous la supervision de "Chef Dic" (appellation du patron des limiers sis à la rue Carde).



Réputé pétri d'astuces et de solides compétences, très à cheval sur ses principes, "Chef Dic" , multipliera, nous revient-il, ses efforts non sans demander à ses éléments entres autres réseaux de renseignements activés sur le terrain d'en faire autant aux fins de neutraliser les braqueurs de Cheikh Badiane (patron d'une société spécialisée dans le transfert d'argent).



Les investigations intensifiées, depuis l'éclatement de cette affaire, ont abouti à l’arrestation survenue ce samedi matin d'un groupe de jeunes dont deux membres du commando.



Dakarposte a appris que K...et Ch. M.S..."cuisinés " (auditionnés) par des enquêteurs, sont " au frais" ( en garde à vue).



L'enquête se poursuit . Le reste du gang est activement recherché par nos Forces de Défense et de Sécurité (police et gendarmerie).





Affaire à suivre...