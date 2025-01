Braquage à l’hôtel Riu Baobab : Mamadou Racine Sy et Cie condamnent

Une semaine après l’attaque armée au réceptif hôtelier Riu Baobab sur la Petite Côte, précisément à la Pointe Sarène, les professionnels du tourisme se prononcent. Tout en condamnant l’acte, ils ont magnifié les actions du gouvernement depuis l'éclatement de cette affaire.



«Mamadou Racine Sy, président de la Fédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme ( FOPITS) par ailleurs président du Conseil sénégalais du tourisme et l'ensemble des acteurs hôteliers condamnent fermement l'attaque survenue récemment au Riu Baobab situé à Pointe Sarène. Cet acte inqualifiable que tous les acteurs déplorent est de nature à jeter le discrédit et à donner à notre pays une image qui n'est pas la sienne », ont-ils souligné dans le communiqué de ce 28 janvier.



Toutefois, la FOPITS salue la réaction prompte et efficace des forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont permis de mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs.



« Les hôteliers tiennent, par ailleurs, à magnifier la réaction immédiate du ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mountaga Diao qui a permis de rassurer les marchés émetteurs sur la volonté des autorités sénégalaises de maintenir à un haut niveau la sécurité de la destination Sénégal », ajoutent Mamadou racine Sy et Cie.



Ils encouragent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le secteur du tourisme dont l'impact au plan économico-social n'est plus à démontrer.



Les professionnels du tourisme ont aussi remercié les autorités pour la tenue prochaine du conseil interministériel consacré au tourisme.



Pas moins de six présumés malfaiteurs ont été arrêtés suite au cambriolage de l’hôtel Riu Baobab. Ils avaient réussi à emporter plus de 12 millions F CFA et des objets de valeur.























































seneweb