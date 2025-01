Braquage à l'hôtel Riu : Plus de 12 millions FCFA emportés

Seneweb en sait un peu plus sur le braquage perpétré dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2025 à l'hôtel Riu Baobab de Saréne. Les assaillants ont réussi à emporter une immense fortune. Le butin s'éléve pour le moment à 12.100.000 de Fcfa et autres objets de valeurs. Les vitres de deux pick-up ont été aussi endommagés.



Pour rappel le Président Macky Sall avait inauguré ce grand complexe hôtelier RIU Baobab à Pointe Sarène. Un joyau touristique, qui, dans sa première phase, devait compter 522 chambres pour un programme global de 1024 estimé à plus de 92 milliards Fcfa.



Cette attaque pose la lancinante question de la sécurité au niveau de la Petite-Côte, où souvent des agressions sont notées sur des touristes et autres résidents. Sans compter le débarquement de la drogue sur tout le littoral.