Braquage agence WAFA Nord-Foire: 2 ans de prison ferme requis contre les deux soldats

Dans une de ses éditions, « Le Témoin » avait annoncé la tenue du procès des deux soldats de l’Armée de l’Air, à savoir Lamine Sagna et Abdoulaye Dia, qui avaient braqué l’agence «Wafa-Cash» sise Nord-Foire à Dakar. Comme annoncé, les deux malfaiteurs en uniforme ont effectivement comparu vendredi dernier devant la Chambre correctionnelle du tribunal militaire de Dakar.



A l’issue de cette audience, le procureur de la République a requis deux ans de prison ferme contre les deux soldats braqueurs. L’affaire a été mise en délibéré pour le jeudi 24 décembre prochain.



Avec un tel réquisitoire plus ou moins clément, Lamine Sagna et Abdoulaye Dia doivent s’estimer heureux pour avoir échappé à la Chambre militaire criminelle (Cour d’Assises). Ce, compte tenu de la disqualification des faits en vol commis en réunion en « plein midi », dès lors que l’usage d’armes n’a pas été établi par la gendarmerie de la Foire au moment de leur arrestation.



Rappelons-le, au cours de ce braquage, les soldats avaient emporté la recette journalière de l’agence «Wafa-Cash» estimée à près de 900.000 francs FCfa.