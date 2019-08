Braquage de Koumpentoum: les nouvelles mesures de sécurité

« C’était la quatrième fois qu’on a été attaqué dans une même région. Après cela, nous avons tenu cette réunion pour prendre des mesures », a déclaré Abdoulaye Bibi Baldé en marge de la visite du ministre de l’Economie numérique, Ndéye Tické Ndiaye à la direction générale de La Poste.



« D’abord, aucun personnel ne passera la nuit dans les bureaux de poste, notamment les receveurs qui sont domiciliés au niveau des bureaux de poste. Nous allons surveiller de loin, et en temps réel, les bureaux de poste en les dotant de caméras et de vidéos de surveillance. La surveillance se fera au niveau central ou régional. Nous pouvons sur un écran visualiser tous les alentours des bureaux de poste et signaler tous les mouvements suspects puis les doter d’un système d’alarme.



Nous voulons aussi partager des informations avec les forces de défense et de sécurité, notamment si on a besoin qu’ils aient un œil sur nous. A L’interne aussi, nous allons sécuriser nos coffres- forts, les mettre dans des dispositifs métalliques, les fixer, pour qu’on ne puisse pas les ouvrir très rapidement », a encore dit le Directeur général de la Poste.