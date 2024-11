Braquage déjoué à Sococim : trois membres d'un gang appréhendés

Trois malfaiteurs neutralisés. Selon L'Observateur, qui donne l'information, les mis en cause font partie d'un redoutable gang dont les membres, après l'attaque des installations industrielles du Port de Bargny-Sendou et la centrale à charbon, ciblaient les câbles électriques de la société «Five Fcb», en charge de la construction de la four 6 de l'usine Sococim, lit-on dans Seneweb.



Mais, leur dernière tentative s'est soldée par un échec, indique le journal. Malheureusement pour eux, les vigiles veillaient au grain, explique la même source. «La bande a réussi à entrer dans l'usine en coupant le grillage. C'est alors qu'ils tentaient de sortir les câbles qu'ils ont été aperçus par les vigiles. Paniqués, les malfaiteurs abandonnent sur les lieux une machette et un sac à dos contenant 5 sacs de 50 kg vides, une manette de moto, un téléphone et deux cartes Sim expresso», narre le quotidien d'information. Qui précise que deux membres du gang, «A. Kâ et F. Sylla, ont été appréhendés, après avoir escaladé le mur de clôture de l'usine». M. Kandé, le troisième, a été cueilli chez lui par la police locale, dans la soirée du 22 au 23 novembre dernier, avec la complicité d'un habitant du quartier de castors 3 de Bargny.



Le trio, poursuivi pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec violence commis en réunion la nuit, avec usage d'armes et de moyens roulants, a été déféré au parquet. Leurs présumés complices, au nombre de sept, sont activement recherchés, complète L'Obs. Ces derniers ont réussi à prendre la fuite à bord de leur moto, lors de la tentative de cambriolage de Sococim.