Braquage en plein jour : Le gang piégeait les véhicules de ses cibles pour les cambrioler

Un redoutable gang de braqueurs en plein jour a été démantelé. Après plusieurs mois de recherches par les forces de défense et de sécurité, deux des quatre membres du gang ont été arrêtés. Ils ont été interpellés avant-hier, par les enquêteurs de la section de recherches, aux Maristes.



Dans l’une des vidéos de cette bande, devenues virales sur les réseaux sociaux, on voit un homme sortir de sa voiture, après avoir senti une panne. Il fait le tour pour voir ce qu’il en est tandis que deux individus à bord d’un scooter dérobent un sac contenant quelque chose avant de disparaitre dans la nature. Certaines cibles étaient surveillées depuis la banque où ils retiraient de l’argent.



Selon le quotidien Enquête, cette scène surréaliste s’est multipliée ces derniers mois et le gang a fait plusieurs victimes dans les quartiers huppés de Dakar.



Selon les plaignants, ce préjudice s’élève à une centaine de millions de FCA. Mais la bande n'a jamais opéré avec violence.

Pour mettre un terme à ces agissements, les éléments de la gendarmerie et de la police ont très vite identifié les suspects avant de les localiser pour les épingler aux Maristes, où ils logeaient.



Leurs identités n’ont pas étés dévoilées mais les limiers ont précisé que les deux personnes interpelées ce mercredi sont de nationalité étrangère. Actuellement, ils sont en garde à vue dans les locaux de la section de recherches pour les besoins de l’enquête qui devrait aider les enquêteurs à mettre la main sur les deux autres.



























seneweb