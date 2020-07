Bras de fer continu à 2AS: le Collège des délégués étale la « Déclaration de guerre » de leur Directeur général, Askin Demir

D’après la déclaration des délégués syndicaux, Askin Demir a pris la décision de licencier désormais tout agent fautif, quelle que soit la nature de la faute commise.



Selon eux, ces mesures sont en représailles à la saisine de l’Inspection du Travail et la pétition lancée pour son départ.



Malgré les déclarations publiques, les alertes lancées, les convocations à l’Inspection Générale du Travail, Askin continue de plus belle son acharnement, avec le licenciement de Cheikh Ousmane Diabaye, Bernard Fadel Diémé et Oumar Tombou.



Pour le collège des Délégués, ces licenciements sont purement et simplement une déclaration de guerre.



Et leur première riposte est un appel au ralentissement des activités, ainsi que d’autres actes pour exiger son départ… Et d'autres à la hauteur de ses actes sont pour bientôt.