Brésil-Sénégal (19h GMT) : un test intéressant pour les Lions

Bien que déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des nations 2023, les Lions n'ont pas fait forte impression ce samedi, avec un onze remanié, contre le Bénin (1-1), dans un match endeuillé par une bousculade mortelle. Pas forcément l'idéal avant d'aborder cette affiche de gala face à la prestigieuse équipe du Brésil. De son côté, la Seleção a triomphé de la Guinée (4-1) ce samedi et tentera de reproduire cette belle performance face aux hommes d'Aliou Cissé.



Faire comme le Maroc et le Cameroun



Pour rappel, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en 2019. Le score nul (1-1, but de Famara Diédhiou pour les Lions) avait ravi le peuple sénégalais, un peu moins les Brésiliens. Pour cette nouvelle opposition, les Lions, devenus entretemps champions d'Afrique pour la première fois de leur histoire, tenteront de faire au moins aussi bien face aux coéquipiers de Neymar. Surtout que le Maroc et le Cameroun ont abttu le Brésil ces derniers mois. A noter que le joueur du Paris-Saint-Germain ne sera toutefois pas présent du fait de sa blessure à la cheville. Rodrygo devrait également déclarer forfait.

























































igfm