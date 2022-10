Brésil : victoire d'une courte tête pour Lula face à Bolsonaro

Lula l'emporte d'une très courte tête au terme du second tour de la présidentielle au Brésil. Mais le duel a été extrêmement serré entre le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro et l'ex-chef d'Etat de gauche Lula.



L'élection s'est apparemment déroulée sans violence jusqu'au moment du décompte mais beaucoup se demandaient si Jair Bolsonaro, qui a maintes fois agité la menace d'une contestation du résultat, accepterait le verdict des urnes s'il était battu.



Si Lula, 77 ans, est élu, il effectuera son troisième mandat à la tête du plus grand pays latino-américain après ceux des années 2003 à 2010.