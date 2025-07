Brigitte Macron en deuil : sa sœur Anne-Marie est décédée

Triste début d’été pour la Première dame. Selon nos informations, confirmées par son entourage, la sœur aînée de Brigitte Macron est décédée dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 juillet 2025, à l’âge de 93 ans. Avant sa mort, l’épouse du président s’était rendue à son chevet, à Amiens, dans l’après-midi, pour lui faire ses adieux. Benjamine d’une fratrie de six enfants, Brigitte Macron avait déjà perdu son frère Jean-Claude, en 2018 à l’âge de 85 ans, et sa sœur Maryvonne, en 1961 à seulement 27 ans, à la suite d’un accident de voiture.





Monique, née en 1941, et Jean-Michel Trogneux, né en 1945, sont toujours vivants. Anne-Marie Trogneux était l’aînée du clan, mais probablement la plus discrète. Depuis l’arrivée à l’Élysée de son beau-frère et de sa sœur, elle n’a jamais été aperçue. Dans le livre Les Macron du Touquet Élysée-Plage, les auteurs Renaud Dély et Marie Huret relataient toutefois son mariage avec « un homme influent, chef d’une grande entreprise de sanitaire ».







Brigitte Macron en deuil : sera-t-elle présente au Royaume-Uni pour la visite d’État ?



Pour rappel, Brigitte et Emmanuel Macron sont attendus au Royaume-Uni du mardi 8 au jeudi 10 juillet, pour une visite d’État sur l’invitation du roi Charles III. Le programme a été dévoilé ce vendredi 4 juillet et promet d’être intense, entre cérémonies d’accueil, banquet d’État, rencontres avec le Premier ministre britannique et visites diverses avec les souverains et leurs héritiers.



Selon nos informations, la Première dame sera bien du voyage malgré ce deuil. Ce début d’été est rythmé pour le couple présidentiel. En voyage en Asie il y a quelques semaines, le tandem s’est rendu en Norvège pour une visite d’État au mois de juin, puis aux Pays-Bas, où se tenait le sommet de l’OTAN.

































































