Niagues : Un faux gendarme arrêté dans un bar

La brigade de proximité de Niagues a déféré le nommé I. K., tailleur de son état, au parquet de Rufisque, ce vendredi, pour usurpation de fonction et escroquerie. Ce faux sous-officier de la gendarmerie a été arrêté en flagrant délit dans un célèbre bar.



Le commandant de la brigade de Niagues a reçu, depuis quelque temps, plusieurs dénonciations relatives aux agissements d'un individu qui se fait passer pour un gendarme et qui sillonne les bars, hôtels et restaurants du lac Rose.



Ce dernier contrôle et rackette les gérants d'établissements privés. Il se présentait tantôt comme agent de renseignement général, tantôt comme adjudant des unités de recherches de la gendarmerie nationale.



C'est dans ces circonstances que le faux adjudant I. Ka, domicilié à Keur Massar, a bénéficié de plusieurs services gratuits et des gratifications.



Il a fallu d'intenses investigations des hommes du commandant de la brigade de Niagues pour localiser le faussaire dans un célèbre bar où il a été arrêté en possession d’une macro et d'un chapeau de brousse de la gendarmerie, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Interrogé sur procès-verbal, I. Ka a reconnu s'être fait passer pour un adjudant de la gendarmerie, avant de confesser cette "grosse erreur".































































































