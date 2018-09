Brouille dans la Coalition présidentielle à Touba: le parrainage divise le camp de Macky Sall en 2 blocs

Ça grogne dans les rangs de la Coalition «Benno Book Yakar» de Touba. L’Assemblée générale portant lancement du parrainage est la goutte d’eau, qui a fait déborder le vase. Ainsi, se sentant mis à l’écart dans la tenue de certaines activités de ladite Coalition, des militants de l’Alliance pour la République (Apr) se défoulent sur leurs camarades et partisans de la faction de Cheikh Abdou Ahad Gaïndé Fatma.



«J’interpelle le Président Macky Sall sur ce qui se passe dans notre Ville. Il y a des chasseurs de primes qui le trompent, en lui disant que «Benno bokk yaakaar» peut gagner à Touba. Au même moment, des membres de la première heure sont écartés des affaires. Ce que je déplore, le plus, c’est que ces responsables, qui présidaient l’ouverture de la campagne de collecte du parrainage, n’ont même pas rendu visite aux sinistrés. Et ils croient pouvoir tromper les gens», a dénoncé Fallou Ndiaye, leader du Mouvement «Guindi askane wi».

«On ne pourra jamais triompher à Touba, car…»

Embouchant la même trompette, le chef de file du Mouvement pour l’émergence «And doolel Macky Sall», a apporté son lot de critiques sur la vie du Parti à Touba.



«Tant que ce schéma est maintenu, on ne pourra jamais triompher, à Touba, car il y a des lobbies qui y leurrent notre leader. C’est pour cela qu’on nous a laminés, lors des élections législatives», a déploré Mame Ngor Athie.



De plus, les partisans de Pathé Diakhaté affirment qu’ils ont été zappés par les initiateurs de la «Nouvelle dynamique» pilotée par certains responsables locaux dont Cheikh Abdou Bally.



«On ne peut pas comprendre que des gens, qui ne mouillent jamais le maillot, veuillent détrôner ceux qui ont sué sang et eau, pour assurer la massification du Parti. Nous n’avons pas été informés de la rencontre, alors que notre leader, Pathé Diakhaté, a offert 20 véhicules à ses camarades de ladite Coalition. On fait semblant de travailler en communion, mais la réalité est toute autre», a ajouté Bathie Amar, le porte-parole des responsables de l’Ambassadeur itinérant.



Pour sa part, Moustapha Seck, Chargé des Elections au quartier Dianatou Mahwa, a exhorté les leaders à céder la place aux jeunes, tout en les appuyant, afin qu’ils puissent collecter le nombre de signatures nécessaires au parrainage de leur mentor.



Cependant, le camp adverse rétorque et rejette, catégoriquement, ses accusations, tout en appelant à la retenue. «C’était un défi, car, pour la première fois, après le scrutin législatif, on venait de regrouper la famille républicaine. Ces soi-disant frustrés étaient au courant de la rencontre, parce qu’on travaille ensemble, depuis 6 jours.

De toutes les façons, ils ne représentent rien. Et je les considère comme des gamins, à cause de leur acte. Notre structure regroupe des leaders de haut niveau. Nous leur tendons la main, pour que nous œuvrions à donner 65.000 signatures à notre candidat. Certains responsables sont, la plupart du temps, à Dakar, mais ils financent toujours les activités des jeunes», a précisé Bassirou Diagne, l’un des membres fondateurs de la «Nouvelle Dynamique».



Mor Mbaye CISSE Corresppondant actusen à Touba