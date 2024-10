Bruce Sprinsteen et Barack Obama mobilisés pour Kamala Harris en Géorgie

Pour son meeting en Géorgie, Kamala Harris a choisi deux poids lourds. D’abord Bruce Springsteen. Entre deux chansons, la légende du rock a attaqué Donald Trump.



"Donald Trump se présente pour être un tyran américain", a déclaré le musicien.



Barack Obama, l’un des anciens présidents américains les plus populaires, est lui aussi venu prêter main forte à la candidate démocrate et s’en est lui aussi pris à Donald Trump.



"Si votre grand-père se comportait de la même façon, vous appelleriez votre frère ou votre cousin. Vous leur diriez : « Hé, vous avez observé votre grand-père ? Il est un peu bizarre en ce moment »", a déclaré l'ancien président.



Pour l’heure Kamala Harris n’arrive pas à creuser l’écart avec Donald Trump, qu'elle a publiquement qualifié, il y a quelques jours, de “fasciste”.



"Dans le cadre de mes fonctions, je me suis attaquée à des délinquants de toute sorte. Prédateurs, fraudeurs et récidivistes. Je les ai affrontés et j'ai gagné. Dans 12 jours, ce sera le tour de Donald Trump", a déclaré la vice-présidente américaine.



La Géorgie, ainsi que le Wisconsin, le Nevada, l’Arizona, la Pennsylvanie la Caroline du Nord et le Michigan, sont les sept États clé qui pourraient faire basculer l’élection.





Ce vendredi, selon la presse américaine, la superstar Beyoncé devrait rejoindre Kamala Harris lors de son meeting au Texas.