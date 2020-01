Bryant mort, plus personne ne pourra porter le numéro 24 dans le futur à Dallas

Difficile de savoir comment réfléchir, comment agir. Tous les souvenirs passent par la tête, celle-ci secoue de droite à gauche dans un silence pesant, comme si c’était un frère, une mère, un père ou une soeur qui n’était plus là. Pourtant, en NBA, la vie continue et les joueurs se sont d’ailleurs retrouvés sur les différents parquets de la Ligue pour faire ce que Kobe aurait fait : jouer, no matter what. On se demandait justement comment les franchises allaient rendre hommage à Kobe. Une vidéo, un moment de silence, un bandeau noir, quelque chose. Et bien si on attendra évidemment les jours à venir pour en savoir un peu plus sur ce que la NBA, au global a prévu, certains n’ont pas perdu de temps et ont agi avec classe dans le moment présent. En effet, comme Marc Stein du New York Times l’a rapporté, les Mavs ont annoncé la couleur et pour une fois elle n’est pas bleue, elle est jaune et violette. Mark Cuban, proprio légendaire de l’équipe texane, a tout simplement affirmé que plus personne ne pourra porter le numéro 24 à l’avenir à Dallas. Les batailles épiques entre Cuban et Bryant, on s’en souvient encore. L’Ouest aura été le théâtre de tellement d’affrontements entre Dirk et Kobe, entre Lakers et Mavs, de la fin des années 90 à la moitié des années 2010. Et si l’animosité a été réelle de Mark au Mamba, le respect et l’admiration ont aussi toujours été réels.La classe, à Dallas. Pendant des années, la simple présence de Kobe dans la cité texane représentait un jour d’apnée pour les habitants du coin, et nombreux sont ceux qui se souviennent encore des 62 points plantés en 3 quart-temps sur des Mavs démontés en place publique. Bien évidemment, il y a aussi eu du renvoi d’ascenseur de la part de Nowitzki et ses potes, mais tout cela ne fait que solidifier la beauté du geste réalisé par Cuban et ses conseillers ce dimanche. On est d’ailleurs en droit de penser que la NBA pourrait, éventuellement, retirer le numéro 24 dans toutes les franchises en l’honneur de Kobe, mais rien n’a fuité de ce genre pour le moment. Sans cérémonie datée prévue à Dallas prochainement, on peut tout de même déjà affirmer ceci : le numéro 24 rejoindra trois autres numéros qui sont eux déjà accrochés au plafond de l’American Airlines Arena. Rolando Blackman, Derek Harper et Brad Davis, en attendant évidemment le 41 d’un certain copain au poignet soyeux, et peut-être un 77 dans une vingtaine d’années… Plusieurs franchises ont déjà le 24 retiré parce qu’il a été associé à une autre légende du jeu, mais on attend plus d’infos de la part de la Ligue dans la semaine avant d’en dérouler davantage.Geste classe et bien pensé de la part des Mavs, qui retirent donc le numéro 24 de Kobe à tout jamais. Les hommages ne font que commencer, va falloir être fort dans les prochains jours émotionnellement…