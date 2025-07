Budget de l'UE : la Commission propose de mobiliser 100 milliards d'euros pour Kyiv

L'Union européenne a l'intention de consacrer 200 milliards d'euros à l'aide au développement et au soutien des pays tiers pour la période allant de 2028 à 2034. Ce montant est présenté dans le poste budgétaire de l'UE intitulé "actions extérieures". Le plan financier est conçu pour la période allant de 2028 à 2034.





En dehors des plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP) stricto sensu, une enveloppe distincte de 100 milliards d'euros est prévue pour le soutien des réformes et la reconstruction de l'Ukraine.

"Nous sommes entrés dans une ère de défis croissants, allant de l'instabilité climatique et des pressions migratoires mondiales à la concurrence croissante pour les matières premières essentielles, l'influence mondiale et l'accès au marché", a déclaré Jozef Síkela, le commissaire tchèque chargé des partenariats internationaux.





300 milliards en tout



Le budget de l'action extérieure fait partie des 2 000 milliards d'euros annoncés mercredi par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.







Au total, il vaut 200 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent donc 100 milliards au bénéfice de l'Ukraine.

La commissaire croate chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica, a déclaré que l'UE espérait étendre son influence grâce au budget de l'action extérieure, ajoutant que "l'Europe globale nous permet d'être un acteur et pas seulement un payeur".



La politique d'élargissement et de voisinage, devenue géostratégique pour l'Union européenne, voit son financement augmenter de 37 % pour atteindre 42,6 milliards d'euros. Elle devrait aider les pays candidats à accélérer leurs réformes, selon la Commission.







"Les négociations d'adhésion avec le Monténégro, l'Albanie, la Moldavie et l'Ukraine n'ont jamais progressé aussi rapidement", s'est félicitée Marta Kos, la commissaire slovène chargée de l'élargissement.



"Ceux qui pensaient que le soutien de l'Europe s'affaiblirait avec le temps se sont trompés. Le temps n'est vraiment pas du côté de la Russie", a ajouté Mme Kos, commentant le fonds spécial pour soutenir l'Ukraine.

Sur les 200 milliards d'euros prévus pour aider les pays voisins, hors l'Ukraine, 42 milliards seront consacrés à la région méditerranéenne. Une partie de cette somme servira à appuyer la politique migratoire de l'UE. Il s'agit d'un partenariat avec des pays tiers dans la lutte contre l'immigration clandestine.



"Nous renforcerons les investissements dans la sécurité et la sûreté des frontières afin de mieux contrôler la contrebande et l'immigration clandestine", a déclaré Dubravka Šuica, ajoutant que l'UE a également l'intention de développer des voies d'immigration légales.



Le pacte de l'UE sur la migration et l'asile adopté en 2024 comprend des "partenariats de talents" avec l'Égypte, la Tunisie et le Maroc pour promouvoir la migration légale.



"Nous avons besoin de travailleurs pour combler la pénurie de main-d'œuvre sur le marché européen, mais dans le même temps, nous lutterons fermement contre l'immigration illégale et les passeurs", a souligné la commissaire Šuica.