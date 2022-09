Bureau de l’assemblée, gouvernement : Leurres des choix

Macky Sall sera à Touba cet après-midi. Son programme est ficelé d’avance : il sera reçu par le Khalife général des Mourides à Darou Miname. Après une rencontre à huis clos avec Serigne Mountakha Mbacké, il va se rendre à Gouye Mbinde pour visiter le Mausolée de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, 7ème Khalife général de Touba.

Pour lui, chaque visite à Touba est un moment pour faire l’inventaire des investissements dans la ville religieuse. Il y procédera au lancement du nouveau Plan décennal de lutte contre les inondations dont 23 milliards F Cfa sont prévus pour l’assainissement de Touba.

Il faut noter que 5 milliards vont être dédiés au renforcement du dispositif d’assainissement existant et 17 milliards F aux quartiers non encore impactés par les réalisations de la phase 1 du Plan d’assainissement de Touba.

Avec les dernières pluies, la vulnérabilité de la ville a été constatée par tous, avec plusieurs quartiers inondés. Selon le Bureau d’informations gouvernementales (Big), la cité religieuse a bénéficié depuis 2012, d’un «volume impressionnant d’investissements». «En effet, plus de 170 milliards F Cfa ont été injectés dans le secteur de l’assainissement, dans la gestion des inondations ou encore dans la construction d’infrastructures sanitaires de dernière génération. A cela, s’ajoutent 416 milliards F Cfa pour la construction de l’autoroute Ila Touba, qui ouvre la cité religieuse au reste du monde», détaille le Big.

Comme l’année dernière, le Président Sall ne va pas passer la nuit à Touba.

En plus de cette visite annuelle à la veille du Magal prévu le 15 septembre, il a fort à faire ce week-end. Car il va superviser de loin le séminaire des députés de Benno envoyés à Saly pour réfléchir sur l’environnement institutionnel, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le fonctionnement et l’organisation de l’Assemblée nationale, le budget et le contrôle budgétaire.

Cette rencontre vise aussi à resserrer les rangs à la veille de l’installation du Bureau de l’Assemblée et évidemment du vote du président de l’institution. Bien sûr, il va continuer à plancher sur la formation du gouvernement en procédant au choix du Premier ministre. Week-end de réflexions.





































































Le Quotidien