Burkina Faso : Plus de 3 000 écoles fermées

Les conséquences de la situation sécuritaire au Burkina Faso sur l’éducation sont énormes. Le pays a dû fermer un total de 3 280 établissements scolaires en raison des attaques terroristes. "Ça représente 13,09% de l'ensemble des structures éducatives de notre pays et cela concerne 511 221 élèves et 14 901 enseignants", se désole le porte-parole du gouvernement Alkassoum Maïga, mercredi face à la presse à l’issue du conseil des ministres.



Il y a eu toutefois un petit lot de 205 établissements qui ont à nouveau ouvert leurs portes, pour permettre à 39 812 élèves et 1099 enseignants de rejoindre les classes. Il s’y ajoute 25 établissements délocalisés afin d’assurer la continuité des enseignements apprentissages en faveur des élèves en classe d’examen. Par ailleurs, 135 981 élèves ont été réinscrits dans 3 673 établissements scolaires à travers le pays.