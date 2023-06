Burkina Faso: dix-huit morts, dont quatre militaires, dans une attaque terroriste dans la région du Centre-Est

Au Burkina Faso, quatre militaires et quatorze volontaires pour la défense de la patrie ont trouvé la mort lors d’un accrochage avec un groupe armé terroriste dans la région du Centre-Est hier 6 juin selon plusieurs sources sécuritaires. Les militaires qui étaient en opération ont réussi à neutraliser une soixantaine de terroristes et récupérés de l’armement et du bétail selon les mêmes sources. Cette région du Centre-Est, frontalière du Togo et du Ghana fait l’objet de « harcèlement » de la part des groupes armés terroristes depuis plusieurs semaines, perturbant le trafic routier entre le Burkina Faso et le Togo.







































































