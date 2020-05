Burkina Faso : l’ex-ministre de la Défense Jean Claude Bouda arrêté pour enrichissement illicite

L’ex-ministre burkinabè de la Défense, Jean Claude Bouda, est depuis ce mardi 26 mai à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou. Il est poursuivi pour « faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, et délit d’apparence ».



En effet, l’affaire débute en décembre 2018 où des photos d’une luxueuse villa attribuée à Jean Claude Bouda ont fait le tour de la Toile.



Quelques mois plus tard, le réseau national de lutte anti-corruption (Ren-Lac) dépose une plainte pour des faits de délit d’apparence, d’enrichissement illicite, de fausses déclarations d’intérêts et de patrimoine entre autres.





L’organisation explique que l’acquisition de ce patrimoine immobilier, dont le coût s’évaluerait à près d’un demi-milliard de franc CFA, n’apparaissait nulle part dans la déclaration des biens de l’ex-ministre à sa nomination au sein du gouvernement. « Et les ressources qu’il avait déclarées ne pouvaient non plus lui permettre une telle acquisition », soutient-elle.



Auditionné à la suite de cette plainte, l’ex-ministre Jean-Claude Bouda a été directement transféré à la maison d’arrêt.