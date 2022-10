Burkina Faso: la délégation ouest-africaine "confiante", manifestation contre la Cédéao

Rédigé par Dakarposte le Mardi 4 Octobre 2022 à 21:34

La mission ouest-africaine venue évaluer la situation au Burkina Faso est repartie "confiante" mardi de Ouagadougou, où des manifestants s'étaient rassemblés pour la critiquer. Elle lui a donné "l'occasion d'avoir deux rencontres importantes: une première avec les chefs traditionnels et religieux et celle avec le capitaine Ibrahim Traoré", le nouvel homme fort du pays, a déclaré l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, membre de la délégation et médiateur de la Cédéao pour le Burkina.



Toujours au Burkina Faso, Djibo, qui n'a pas vu de convoi de ravitaillement routier arriver depuis une quarantaine de jours, a été ravitaillé par hélicoptère mardi dans la journée. 70 tonnes de nourriture y ont été acheminées, selon l'état-major burkinabè des armées.



L'insécurité alimentaire touche également le Niger voisin. Depuis le début de l'année 2022, les violences dans la région de Tillabéri ont augmenté. De nombreux Nigériens quittent leurs villages pour échapper aux terroristes et ceux qui choisissent de rester tentent de faire survivre leurs commerces dans un contexte très incertain. Reportage d'Harold Girard



En Guinée, le procès des massacres du 28 septembre 2009, s'est poursuivi ce mardi à Conakry. Après la cérémonie d'inauguration mardi dernier, il avait été reporté afin de permettre aux avocats des différentes parties de mieux se préparer. Tous les inculpés étaient présents dans la salle d'audience, dont le Capitaine Moussa Dadis Camara. Explications avec notre correspondant à Conakry Malick Diakité



Enfin, rencontre avec Ruth Gbagbi, championne du monde de Taekwondo qui a décroché la médaille d'Or au Grand Prix de Paris. Son succès en inspire beaucoup de jeunes : en 10 ans, le nombre de licenciés à triplé. La fédération de taekwondo en compte aujourd'hui plus de 50 000. C'est le deuxième sport du pays après le football.