Burkina Faso: le capitaine Traoré s'exprime pour la première fois

Le capitaine Ibrahim Traoré s'est exprimé sur Radio Oméga. Il était interrogé par le journaliste Lamine Traoré. Il n'a pas confirmé l'information selon laquelle le lieutenant-colonel Damida se trouverait au camp de Kamboinsin. « On pense qu'il est là-bas », a-t-il dit. « Il a ordonné une contre-offensive ce matin, ajoute-t-il. « On a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas. »



Au sujet de Paul-Henri Damiba toujours, « nous n'avons pas la main sur lui parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin. Nous sommes venus dans une logique en priant Dieu de ne même pas blesser un soldat. Même lui, on n'a rien contre sa personne. On n'avait aucune intention de le traduire devant une justice ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça l'intention, en fait. C'était qu'il se repose parce qu'il est fatigué. »



Aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris, c'est désolant, qu'il véhicule que nous nous affrontons. Et nous sommes sur nos positions. Je sais que les jeunes soldats, la plupart ils me connaissent ; les jeunes officiers, on a les mêmes idéaux. Je pense qu'eux, ils ne vont pas se laisser manipuler par ça. Voilà pourquoi il n'y a pas d'affrontement jusque-là. Nous n'allons pas affronter nos jeunes frères à cause d'un individu.



Il nous revient que le capitaine Traoré a donné un second entretien au média VOA Africa (que nous postons ci-dessous). Au micro du journaliste Bagassi Koura, Ibrahim Traoré donne des précisions sur le type de transition qu'il entend mettre en place. Elle ne sera pas forcément militaire, dit-il. Concernant la position de la Cédéao, qui exige « le respect scrupuleux du chronogramme déjà retenu avec les autorités de transition [démises, NDLR] pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024, le capitaine se veut rassurant et assure que le calendrier sera respecté.