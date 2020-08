Burkina Faso: trois soldats tués dans une embuscade

Ils étaient en route pour Foubé, où il devraient remplacer les soldats qui y étaient quand, chemin faisant, ils sont tombés dans une embuscade entre Barsalogho et Foubé. Le cortège a été attaqué par des hommes armés. Les échanges de tirs ont fait trois morts dans le rang des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Une opération de ratissage est en cours dans la zone de l’attaque, selon notre source.



La province de Sanmatenga est une zone réputée très dangereuse en raison des attaques et enlèvements qui sont devenus monnaie courante dans cette partie du pays. Des groupes armés ont commis de nombreuses atrocités dans la province, ces derniers mois, suscitant le déplacement d’un nombre important de la population. Selon le dernier rapport du Comité national de secours d’urgence, la commune de Barsalogho, située dans la province de Sanmatenga, comptait plus de 87 370 déplacés internes à la date du 08 août 2020.