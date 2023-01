Burkina: une cinquantaine de femmes enlevées par des hommes armés à Arbinda, dans le nord

Une cinquantaine de femmes ont été enlevées, entre le 12 et 13 janvier, par des jihadistes présumés à Arbinda, dans le nord du pays. Selon des sources locales, un premier groupe d'une quarantaine de femmes a été enlevé jeudi et un autre, d'une vingtaine, le lendemain. Comme Arbinda est sous blocus et connaît des problèmes d'approvisionnement, ces femmes étaient parties en brousse pour cueillir des plantes pour se nourrir. C'est là qu'elles ont été enlevées. L’alerte a été donnée par cinq femmes qui ont pu échapper à leurs ravisseurs. Les recherches sont toujours en cours, selon des sources locales, pour les retrouver.

























































rfi