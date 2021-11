C​oup de théâtre- Membre de la mouvance Présidentielle, Maodo Malick Mbaye défend, Adama Faye, le beau frère banni de Macky- "Aucun électeur ne peut confondre les bulletins de BENNO Bokk Yakkar et de DEFAR SA Gokh "

C'est sur le mur de sa page facebook que l'actuel DG de l'ANAMO a publié le post qui n'a pas échappé à la rédaction de dakarposte. Un post qui va surprendre plus d'un. En cause? Aussi bizarre que cela puisse paraitre, Maodo Malick Mbaye, grosse légume de la mouvance Présidentielle, prend fait et cause pour "le beau frère du chef de l'Etat banni", en l'occurrence Adama Faye. Qui a été écarté des décisives locales qui pointent déjà le bout du nez.

Les listes d'Adama Faye sont invalidées au Sénégal. En effet, la liste de sa coalition "Defar Sa Gokh" a été rejetée partout sous nos cieux par les autorités administratives.

Motif invoqué ? Les ressemblances de couleurs avec celles de Benno Bokk Yakaar.



Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie in extenso la réaction de Malick Mbaye!



Arrêtons ces thiakhaneries de mauvais goût

"Aucun électeur ne peut confondre les bulletins de BENNO Bokk Yakkar et de DEFAR SA Gokh

Sauf s’il est atteint de myopie sévère et le cas échéant le votant se fera accompagner.

Que l’administration concède aussi la rectification aux listes qui en ont besoin .

Que les états major politique sachent que l’élection même d’un délégué syndical est une affaire sérieuse

Pour le résultat ce sera « Na woon, fa woon » et BBY comme d’hab

Ne faut pas donner la chance à des hommes politiques sans base de justifier leur insignifiance par la fameuse phrase « si je n’étais pas recalé je gagnerais largement »

Donnons un sens au mot

« JOUER AVEC LE FEU »