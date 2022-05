C'EST FOU : LE REAL MADRID SE QUALIFIE POUR LA FINALE APRÈS AVOIR RENVERSÉ MANCHESTER CITY (3-1, A.P.)

Le Real est définitivement spécial. Et le Real est en finale. Les Merengue ont de nouveau réalisé une légendaire performance pour renverser Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions, mercredi soir, et rejoindre Liverpool le 28 mai à Saint-Denis (3-1, a.p).

Même les spectateurs du Santiago Bernabeu n'osaient plus y croire quand les Cityzens, vainqueurs à l'aller (4-3), menaient au score à l'approche du temps additionnel. Les hommes de Pep Guardiola avaient été délivrés un quart d'heure avant par un superbe but de Riyad Mahrez (73e). Rodrygo est pourtant venu claquer un incroyable doublé (90e et 90e+1) pour égaliser sur la double confrontation et envoyer les deux équipes en prolongation. Karim Benzema a ensuite marqué sur penalty (95e) et le club aux 13 sacres européens pourra en viser un 14e à la fin du mois.



Le match aller avait atteint des sommets au niveau du spectacle, le scénario de cette manche retour a basculé dans l'inimaginable en quelques instants. Pourtant cette rencontre a longtemps peiné à trouver son rythme. Face à des Cityzens hésitants entre leur capacité à s'emparer du ballon pour attaquer, et une réelle prudence dans le positionnement, les Madrilènes ont, dans un premier temps, pu se montrer plus déterminés dans leurs intentions.



DES ATTAQUANTS D'ABORD MALADROITS

Dani Carvajal a vite centré sur la droite et trouvé Karim Benzema mais celui-ci a placé sa tête au-dessus de la cible (4e). Même sort pour sa reprise du droit sur un centre de Federico Valverde (11e). Virevoltant sur la gauche, Vinicius a également mal visé (18e).



En face, City a progressivement fait parler ses facultés offensives dans le sillage d'un Kevin De Bruyne sur courant alternatif. Le Belge a servi Bernardo Silva dont la reprise a été repoussée par le vigilant Thibaut Courtois (20e). Le trop discret Gabriel Jesus a raté la cible à son tour (23e). Courtois a encore parfaitement plongé sur une frappe de Phil Foden et les Mancuniens n'ont pas réussi à concrétiser leur meilleure maîtrise technique en première période.