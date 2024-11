C’est officiel! l’UE et le Sénégal n’ont plus d’accord de partenariat de pêche

En conférence de presse, ce 28 novembre à Diamniadio, la ministre des Pêches a annoncé officiellement « la fin du protocole d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) entre la République du Sénégal et l’Union européenne (UE), et son non renouvellement ».



Ce protocole était signé le 18 novembre 2019 à Bruxelles, en Belgique, pour une durée de cinq ans.



Il est arrivé à expiration, depuis le 17 novembre 2024 à minuit.



A cet effet, « le Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires pour saisir ses partenaires de l’UE aux fins d’informer les armateurs, propriétaires de navires titulaires d’une autorisation de pêche dans les eaux sous juridiction sénégalaise, d’arrêter au soir du 17 novembre à minuit, toutes les activités de pêche et de quitter la zone économique exclusive du Sénégal », a précisé la ministre devant la presse.









































Le Soleil