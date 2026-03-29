CAF : Le Secrétaire Général Véron Mosengo-Omba annonce sa démission !

À travers un communiqué publié ce dimanche 29 mars, Véron Mosengo-Omba annonce qu’il quittait ses fonctions de secrétaire général de la CAF. Ayant joué un rôle clé dans l’organisation de la CAN 2025 au Maroc, Mosengo-Omba a indiqué qu’après « plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale au service d’un football capable de rassembler, d’éduquer et de créer des opportunités porteuses d’espoir (…) » qu’il a pris la décision de quitter ses fonctions de secrétaire général de la CAF pour se « consacrer à des projets plus personnels ».



Toujours dans la note, le secrétaire général démissionnaire précise qu’il a pu « lever les soupçons que certains se sont donner beaucoup de mal à faire peser sur lui ». Il dit ainsi se « retirer sans sereinement et sans contrainte en laissant une CAF prospère comme jamais ».



















































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