GRAND YOFF : TROIS INDIVIDUS INTERPELLÉS APRÈS UNE AGRESSION VIOLENTE EN PLEINE RUE

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, tôt dans la matinée du 28 mars 2026, à l’interpellation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans une agression violente commise en pleine rue.



Les faits se sont déroulés aux environs de 5 heures du matin, à hauteur des HLM Grand Yoff. Un couple, en route vers son lieu de travail, a été pris pour cible par un groupe d’une dizaine d’individus. Les assaillants ont violemment arraché le sac à main de l’épouse, contenant une somme d’argent, des écouteurs de type AirPods ainsi qu’un téléphone portable.



Alertés sur place, les éléments de la Brigade de Recherches, en patrouille dans la zone, sont intervenus rapidement pour porter assistance aux victimes. Grâce à cette réaction immédiate, trois membres présumés du groupe ont pu être neutralisés, tandis que les autres ont réussi à prendre la fuite.



Interpellés, les suspects ont affirmé revenir d’un « thiant » organisé aux Parcelles Assainies pour justifier leur présence sur la voie publique à cette heure matinale. Une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs.



Placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence, les mis en cause font désormais l’objet d’une enquête approfondie. Les forces de l’ordre poursuivent les investigations afin d’identifier et d’appréhender les autres membres de la bande.

























Rts