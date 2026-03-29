Crise à la CAF : MOTSEPE annonce une visite au Sénégal

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice MOTSEPE, a annoncé une prochaine visite au Sénégal dans les semaines à venir, dans un contexte marqué par des tensions persistantes autour de la finale de la CAN 2025.



S’exprimant en marge de la conférence de presse du comité exécutif de la CAF, ce dimanche, le dirigeant sud-africain a affiché sa volonté d’apaiser les relations entre les différentes parties. « Nous sommes avec vous, on vous supporte. Nous sommes tous Africains », a-t-il déclaré, en insistant sur la nécessité de préserver l’unité du football continental.





Cette annonce intervient alors qu’une bataille juridique est en cours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant l’attribution du titre de champion de la CAN 2025. Une situation qui alimente les tensions au sein de l’écosystème du football africain.



Dans ce contexte délicat, Patrice MOTSEPE entend privilégier le dialogue. Il prévoit de rencontrer les dirigeants du football sénégalais avant de se rendre également au Maroc, dans le même esprit d’apaisement.



Le président de la CAF a tenu à rappeler son engagement en faveur de l’équité et de la transparence. Il a notamment réaffirmé la politique de « tolérance zéro » contre la corruption, tout en soulignant la volonté de l’instance dirigeante de traiter de manière égale toutes les fédérations membres.













































Walf