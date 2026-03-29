Sénégal, Maroc, TAS, règlements...Les grandes annonces du président de la CAF

Présent devant la presse, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a d’abord annoncé que, suite aux incidents survenus en finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, l’instance panafricaine va modifier ses statuts et règlements afin d’éviter que ce genre de situation se reproduise à l’avenir.



“La CAF met actuellement en œuvre des changements et des améliorations importants de ses statuts et règlements, ce qui renforcera la confiance envers les arbitres, les opérateurs VAR, les commissaires de match et les commissions de discipline et d’appel de la CAF. Ces changements et améliorations permettront également d’éviter que les incidents inacceptables survenus lors de la CAN 2025 ne se reproduisent. La CAF a sollicité l’avis d’éminents avocats et experts du football africains et internationaux afin de garantir que ses statuts et règlements respectent et appliquent les meilleures pratiques mondiales du football, sur et en dehors du terrain. Ceci est essentiel pour le respect, l’intégrité et la crédibilité des arbitres, des opérateurs VAR et des commissions de discipline et d’appel“, a soutenu Motsepe dans un communiqué.



Motsepe en tournée au Sénégal et au Maroc



Alors que le Maroc puis le Sénégal se sont tour à tour sentis lésés au cours des dernières semaines, le boss du football africain a tenté d’arrondir les angles avec les deux pays, où il a prévu d’effectuer une visite officielle dans les prochains mois. Tout en garantissant que la commission d’appel est indépendante et composée des “meilleurs juges” d’Afrique, le dirigeant a estimé que le dossier de la finale de la CAN 2025 est désormais entre les mains du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et qu’il n’y a rien à ajouter à ce sujet.



Motsepe s’en remet au TAS pour le trophée du Sénégal



“Nos pays membres ont non seulement le droit mais aussi le devoir de saisir le TAS pour s’assurer du respect de l’intégrité du football“, a tempéré Motsepe en assurant son “soutien” et son “amour” au peuple sénégalais. L’éventualité de sanctions suite aux célébrations du titre de champion d’Afrique du Sénégal samedi au Stade de France n’a pas été abordée. Questionné sur ce qu’il advient du trophée de la CAN et de la prime de 10 millions de dollars versée au Sénégal, le dirigeant a botté en touche, s’en remettant au TAS.







































Igfm