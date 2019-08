CAMBRIOLAGE AU DOMICILE DU DÉPUTÉ ALIOU SOW : DES BIJOUX EN OR, UN TÉLÉVISEUR ET DES MILLIONS EMPORTÉS

Des voleurs se sont incrustés, samedi dernier, 10 août, au domicile d’Aliou Doumbourou Sow, coordonnateur national des éleveurs du Sénégal pour y commettre un forfait. Ils ont mis la maison sens dessus dessous avant de réussir à rafler des bijoux en or, des télévisions écrans plats et une importante somme d’argent estimée à des millions.



Effet, alors qu’il était sur les deux voies de liberté 6 en train de vendre ses moutons, des malfaiteurs ont pillé la maison du député Aliou Doumbourou Sow Deux jours après les faits, le député revient sur les faits.



« Au moment des faits, il n’y avait personne à la maison. Les membres de la famille étaient déjà partis passer la fête au village. Quant à moi, j’étais sur les deux voies pour vendre les moutons que j’avais convoyés à Dakar. Cela fait plus de 20 ans que je suis dans les opérations Tabaski. C’est entre 19h et 20h, qu’ils ont commis leur forfait », a raconté le député qui s’inquiète pour sa sécurité.



Il interpelle ainsi les autorités étatiques à assurer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens. « J’invite les autorités étatiques à renforcer la sécurité des personnes surtout celle des personnes qui sont dans les sphères étatiques. Si les agresseurs m’avaient trouvé dans la maison, ils me tueraient. C’est comme ça que Fatoumata Matar Ndiaye, ex conseillère économique, sociale et environnementale a été tuée », a déclaré le parlementaire.



Qui demeure convaincu que les cambrioleurs le connaissent. « J’en suis sûr qu’ils me voyaient aller et venir avec mon sac et ils ont pensé que je devais garder beaucoup d’argent dans la maison. S’ils m’avaient trouvé, le pire allait se produire parce que je ne suis pas quelqu’un qui se laisse faire. Je me protège. Les agressions à main armée sont devenues monnaie courante au Sénégal. Il faut qu’on protège les sénégalais », a fait savoir Me Sow.



Après les faits, il a saisi les éléments du commissariat de Dieuppeul qui ont fait déplacement sur les lieux pour constater les dégâts. Une plainte a été déposée par la victime et une enquête est ouverte en vue de mettre la main sur les malfrats.







