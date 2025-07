CAMPAGNE AGRICOLE 2025-2026 | LE SÉNÉGAL RÉCEPTIONNE 74 250 TONNES D’URÉE GRÂCE AU PROGRAMME D’ACHAT GROUPÉ

Dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026, le gouvernement du Sénégal confirme sa volonté de faire de l’agriculture et de l’élevage des piliers de sa souveraineté alimentaire. Portée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, cette ambition se traduit par une enveloppe exceptionnelle de 130 milliards de FCFA, mobilisée pour soutenir les producteurs et renforcer les capacités nationales de production.



Ce mardi 15 juillet, un troisième navire transportant 26 250 tonnes d’urée perlé a accosté au Port autonome de Dakar, portant à 74 250 tonnes le volume total réceptionné depuis le lancement du Bulk Procurement Program (BPP). Cette initiative d’achat groupé, pilotée par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, dirigé par le Dr Mabouba Diagne, permet au Sénégal d’obtenir des intrants agricoles de qualité à des prix compétitifs sur le marché international.





Ce volume dépasse largement les besoins estimés à 60 000 tonnes pour la campagne, assurant un approvisionnement stable en engrais pour l’hivernage, la contre-saison et la haute culture. L’opération a été coordonnée avec le directeur général du port, Waly Diouf Bodian, en collaboration avec le Secrétaire d’État Dr Alpha Bâ et les représentants des producteurs.





Selon le ministre Mabouba Diagne, le BPP a permis de réaliser des économies de plus de 2 milliards de FCFA, rendant les engrais plus accessibles et favorisant une amélioration des rendements agricoles. Matar Tall, porte-parole du programme, souligne l’efficacité logistique et la transparence du mécanisme, qui garantit une distribution équitable sur l’ensemble du territoire.





Le ministère a exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs impliqués président de la République, Premier ministre, partenaires techniques et financiers, opérateurs économiques, logisticiens, agents portuaires et producteurs qui ont contribué au succès de cette opération stratégique.



Cette campagne 2025-2026 incarne la vision d’un Sénégal souverain, résilient et solidaire, capable de nourrir sa population à partir de ses propres ressources.









































































Rts