CAN 2019 : ALIOU CISSÉ RECONDUIT QUASIMENT L’ÉQUIPE VICTORIEUSE DU NIGERIA

L’équipe du Sénégal victorieuse (1-0) dimanche dernier du Nigeria en amical a été reconduite à l’exception d’Alfred Ndiaye remplacé par Pape Alioune Ndiaye pour ce match contre la Tanzanie, a appris l’envoyé spécial de l’APS.



Edouard Mendy, titularisé lors des deux derniers matchs éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, notamment face à la Guinée Equatoriale (1-0) et contre Madagascar (2-0), va encore garder les buts pour l’entrée en lice des Lions.



Voici la composition d’équipe : Edouard Mendy – Youssouph Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué – Idrissa Gana Gueye – Pape Alioune Ndiaye et Krépin Diatta – Keita Baldé, Mbaye Niang, Ismaila Sarr.



Le Sénégal joue en Egypte sa 15-ème phase finale de CAN tandis que la Tanzanie, en est à sa deuxième participation après celle de 1980 jouée au Nigeria.













aps