CAN 2019 : Aliou Cissé tend la main aux Sénégalais à 24 h du match des « Lions » contre l’Ouganda

Le bloc bas ougandais, une équation



Si l’entraîneur des Lions sollicite la prière des Sénégalais, c’est parce que son groupe fera face à un adversaire typiquement africain, au Stade International du Caire. « Les blocs bas, ce n’est pas seulement un problème de l’équipe du Sénégal. C’est dans toutes les compétitions. Et ce n’est pas facile. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas demain. Contre le Zimbabwe, l’Egypte, la RDC, ce n’était pas le cas. C’est vrai qu’on arrive à trouver des solutions, les positions sont maintenues et on arrive à trouver de bonnes combinaisons. On est en en progrès la dessus », a-t-il soutenu, indiquant que pour remporter la CAN, il faut du temps et un processus même si son groupe est prêt à aller jusqu’au bout dans cette édition.