CAN 2019 : J-6 Voici l'arrivée des Lions du Sénégal en Egypte !

Les Lions du Sénégal sont bien arrivés au Caire hier et accueillis comme des héros par la communauté sénégalaise établie en Égypte.



Dakarposte a appris de notre confrère Boubacar Campbell Dieng que nos vaillants "Lions" jouent demain dimanche un match amical contre le Nigéria à Ismaïlia.



À noter que la 1ère sortie des Lions dans cette CAN égyptienne est prévue le dimanche 23 juin, contre la Tanzanie, à 17h, heure de Dakar.



La compétition (CAN) débute vendredi prochain.