CAN 2019 : LE BÉNIN MÉRITE LE PLUS GRAND RESPECT (ALIOU CISSÉ)

Le Bénin qualifié aux dépens du Maroc aux tirs au but (4-2) après avoir fait match nul (1-1) au terme de 120 minutes, mérite le plus grand respect, a déclaré le sélectionneur national, Aliou Cissé interrogé au sujet de son adversaire des quarts de finale.



‘’C’est une équipe que j’ai beaucoup suivi au cours de la CAN, c’est une équipe dotée de qualités individuelles et collectives intéressantes’’, a commenté le sélectionneur national en conférence de presse.



En Afrique, aucune partie n’est donnée et ceux qui pensent avoir déjà gagné un match avant de l’avoir joué se trompent lourdement, a expliqué le technicien sénégalais qui s’attend ‘’à un quart de finale très disputé’’.



‘’Et en plus de ses joueurs, le Bénin dispose en Michel Dussuyer d’un coach qui connait bien le continent et qui a réussi de très bons résultats’’, a indiqué Aliou Cissé.



Interrogé sur le statut de son équipe dans cette rencontre, il a réfuté encore le costume de favori.



‘’Nous allons prendre les matchs les uns après les autres’’, a-t-il réitéré, soulignant qu’il faut accepter de souffrir sur le continent.



‘’Il faut être sur le plan athlétique et physique et ce soir, à un certain moment, nous avons baissé d’un cran à ce niveau’’, a-t-il commenté, regrettant le manque de liant dans les transmissions.



‘’Mais aussi, il faut reconnaitre que nous avons en face une belle équipe de l’Ouganda’’, a-t-il dit.



‘’Après la qualification, nous allons bien préparer le match avec l’objectif de le gagner’’, a-t-il par ailleurs ajouté.





Le quart de finale, Bénin-Sénégal est prévu le 10 juillet.













aps